Um casal britânico passou por um episódio doloroso enquanto fazia sexo. Fã do reality show musical X Factor, Emma Pearce tentou dar uma espiadinha na TV durante a transa, e o movimento resultou em uma grave fratura no pênis do noivo.



A mulher, de 34 anos, contou ao jornal Daily Mail que ao dar uma “sacudida” para conseguir assistir ao programa, já que a cabeça do noivo estava bloqueando sua visão, de alguma forma rasgou um pedaço da pele do genital do companheiro. “Tinha sangue em toda parte”, explicou ela, que na hora correu para o banheiro com Allan Blake, de 28 anos, e ligou para o serviço de emergência.



Ao telefone, o operador pediu para que Allan avaliasse sua dor, em uma escala de 1 a 10. A resposta foi: “O que diabos você acha?” Ele foi aconselhado a tomar analgésicos e embrulhar o pênis em uma flanela para ajudar a combater o inchaço.



Alguns dias depois, o casal foi ao médico. No consultório, os dois descobriram que o ferimento se curaria naturalmente, mas que Allan corre o risco de se ferir novamente. Até a cicatrização, foram orientados a se controlar e evitar qualquer atividade sexual. O noivo, bem humorado, brincou: “De qualquer forma, eu não quero chegar perto dela depois disso”.



O ferimento levou um mês para sarar. Emma e Allan se conheceram em 2011, e em 2016 tiveram um filho juntos.

