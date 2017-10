DO O DIA



A ex-atriz pornô e agora comentarista esportiva Mia Khalifa colecionou mais uma polêmica ao usar as redes sociais para provocar um atleta da NFL. A jovem de 24 anos tentou uma aproximação amorosa com JuJu Smith-Schuster, do Pittsburgh Steelers, mas o jogador deixou claro que não iria cair nas armadilhas dela.

Tudo começou quando o jogador lançou uma campanha no Twitter para que as pessoas pudessem ajudá-lo a encontrar sua bicicleta que havia sido roubada. Quem achasse, ganharia de JuJu Smith-Schuster dois ingressos para uma partida da equipe. No entanto, Mia Khalifa achou a ação do atleta interessante e começou a seguí-lo.

Além disso, a jovem ainda fez uma publicação, marcou JuJu e aderiu à campanha de caça à bike: "Você é o meu mais novo seguindor preferido do Twitter", escreveu ela.

No entanto, Juju não pareceu ter sido atingindo com as tentativas de aproximação de Mia e disparou: "Oh, diabos, não, eu não vou cair nessa. Eu sou jovem mas não sou estúpido".

Fonte: http://odia.ig.com.br/esporte/2017-10-26/ex-atriz-porno-e-agora-comentarista-esportiva-leva-fora-de-jogador-da-nfl-na-web.html