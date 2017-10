DA QUEM



Guy Oseary, empresário de Madonna, compartilhou uma imagem de tirar o fôlego de seu casamento com Michelle Alves, nesta quinta-feira (26). Na foto, o casal, que se uniu em uma cerimônia ecumênica no Cristo Redentor, no Rio, na noite de terça-feira (24), posa juntinho com o cartão-postal carioca ao fundo.

"Nas nuvens", escreveu Guy. "Tirando o nascimento dos meus quatro filhos, este foi o dia mais feliz da minha vida. Garato católica + rapaz judeu virando um. Estou grato em poder compartilhar este momento único com nosso filhos. Não renovamos os votos. Essa é a nossa primeira vez se casando. Rabí e padre. Amigos e família. Todos se tornado um. O amor está ao redor", disse Guy na legenda da imagem.



Juntos há mais de 10 anos, Michelle e Guy são pais de quatro filhos e se casaram em uma cerimônia restrita a pouquíssimos convidados. O time de famosos de primeiríssimo time que acompanhou o casório no Cristo Redentor precisou de cobertores para se proteger das baixas temperaturas, caso de Demi Moore e Camila Alves, enquanto a noiva enfrentou o frio de tomara que caia e longo véu do estilista Zac Posen.

Nas primeiras fotos da união no Corcovdo, é possível ver que Anthony Kieds, vocalista do Red Hot Chilli Peppers, e os atores Ashton Kutcher, Owen Wilson e Chris Rock segurando a chupá, espécie de dossel que no judaísmo representa a futura casa dos noivos - Guy é judeu, e Michelle católica. Elon Musk, bilionário fundador de várias empresas, e o rapper Sean Combs se sentaram pertinho do casal.



Bono Vox, Madonna, Matthew McConaughey, Puffy Diddy e Dakota Johnson, entre muitos outros, vieram ao Brasil especialmente para o casamento. O evento agitou a cidade, com direito até a nu de Flea em sacada de hotel e festa pré-casamento, com Madonna se ajoelhando para Caetano Veloso.



A festa pós casamento aconteceu na casa de Angélica e Luciano Huck e contou com Mariana Ximenes, Pabllo Vittar e Marina Ruy Barbosa, entre muitos outros.

O apresentador teria ajudado organizar o casório que, segundo a imprensa estrangeira, teria custado cerca de 250 mil doláres. Os convidados estrangeiros, que ficaram hospedados no Hotel Fasano, em Ipanema, ganharam de presente uma caixa com os nomes dos noivos contendo camiseta, boné, cachacinha e chocolates.

