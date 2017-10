DO METRÓPOLES



Aritana finalmente revelou quanto custará os procedimentos estéticos que Marcos Harter fará nela. Em conversa com Flávia, a chef de cozinha afirmou que já fechou negócio com o ex-BBB, confessando que ele fez “um preço especial” para ela.

Marcos, segundo Aritana, pediu que ela não falasse muito sobre a cirurgia no reality, deixando o assunto para o lado de fora. Em seguida, a ex-Masterchef revelou quanto custarão os “benefícios”. “Ele [Marcos] disse que vai falar direto comigo e com meu pai, porque meu pai que vai pagar. Vai ser R$ 30 mil por tudo: seios, barriga, bumbum e olheiras”.

O pai de Aritana, o empresário Oscar Maroni, é milionário. Só que, de acordo com a peoa, ela vai ter que devolver cada centavo que Maroni gastar com os procedimentos. “Nem a pau acho que meu pai vai me dar R$ 30 mil. Você não conhece meu pai, Flávia. Vou ter que parcelar em umas 30 vezes”, disse.

