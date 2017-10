DO EXTRA



Fazendo um baita sucesso e solteira, Pabllo Vittar entregou que sente uma quedinha por André Marques.

A revelação foi feita através de um comentário que a drag queen deixou na foto postada por Paulo Gustavo no Instagram, em que o humorista aparece ao lado do apresentador do "É de casa".

"Meu crush", escreveu Pabllo. Quem shippa?

