As filmagens de um longa podem durar semanas, meses e até mesmo anos.

Um longo período com horas e mais horas de trabalho em um alto nível de concentração e estresse.

E esse cenário, somado ao temperamento forte de alguns atores, atrizes e diretores, muitas vezes já acabou em grandes confusões.

Assim, conheça as histórias de alguns astros e estrelas de Hollywood que quebraram o pau nos sets de filmagem.

Tom Cruise X Rob Lowe

Tom Cruise e Rob Lowe em 'Vidas Sem Rumo' (1983) (Foto: Divulgação)

Os dois ensaiavam uma cena de luta para o filme 'Vidas Sem Rumo' (1983) quando Lowe, então com 19 anos, acidentalmente acertou Cruise, que tinha 21 anos, com um golpe de verdade. O ator ficou enfurecido e foi pra cima de Lowe. “Acabamos nos agredindo. Realmente fizemos isso. Eu dei um golpe em Tom e ele, movido por sua lunática mania de competição, pareceu prestes a me matar”, lembrou Rob em uma entrevista em 2011.

LL Cool J X Jamie Foxx

LL Cool J X Jamie Foxx em 'Um Domingo Qualquer' (1999) (Foto: Divulgação)

Eles interpretavam jogadores rivais de duas equipes de futebol americano no filme 'Um Domingo Qualquer' (1999). Quando filmavam uma cena de discussão entre os seus personagens, LL decidiu intensificar a cena, dando um soco em Foxx. O ator revidou e os dois trocaram socos e chutes. A equipe de filmagem precisou intervir para separar os brigões. Depois de anos trocando farpas, eles fizeram as pazes em 2006.

Roman Polanski X Faye Dunaway

Faye Dunaway e Roman Polanski em 'Chinatown' (1974) (Foto: Divulgação)

Nos bastidores de ‘Chinatown’ (1974), a briga de Roman Polanski com Faye Dunaway é quase tão memorável quanto a obra-prima que eles criaram juntos. As tensões já estavam elevadas entre eles, quando a atriz pediu para usar o banheiro enquanto esperava para filmar uma cena, e o diretor negou o pedido, dizendo para ela sentar e esperar. Depois de um tempo, quando o cineasta voltou para falar com ela, Dunaway aparentemente jogou um copo de xixi em seu rosto!!! Polanski, claro, odiou a urina na sua cara e teria xingado muito a atriz. Lenda ou verdade? Nunca saberemos, mas a história vale a pena ser lida.

Steven Seagal x John Leguizamo

Steven Seagal x John Leguizamo em 'Momento Crítico' (1996) (Foto: Reprodução)

No primeiro dia em que trabalharam juntos no filme 'Momento Crítico' (1996), Seagal – que interpretava o chefe de uma unidade militar – aproximou-se de seus colegas de elenco dizendo que ele era o líder e todos deveriam obedecê-lo. Leguizamo começou a gargalhar e Seagal, irritado, deu uma cotovelada no ator.

George Clooney x David O. Russell

David O. Russell e George Clooney em 'Três Reis' (1999) (Foto: Divulgação)

O diretor de 'Três Reis' (1999) costumava gritar com membros da equipe quando algo não dava certo durante as filmagens. Comportamento que não agradava George Clooney. Após um dos ataques de fúria de Russel, quando ele chutou e gritou com uma pessoa do elenco, Clooney foi conversar com o diretor. “Ele se virou para mim e disse: 'Por que você não se preocupa com a sua própria atuação? Você está sendo um *****. Você quer me bater? Vem me bater, seu *****. Eu fiquei olhando para ele como se ele estivesse fora de si. Em seguida, ele começou a bater na minha cabeça com a cabeça dele. Então, ele me pegou pelo pescoço e eu fiquei louco. Eu ia matá-lo. Por fim, ele pediu desculpas, mas eu fui embora”, contou Clooney

Norman Mailer X Rip Torn

Rip Torn e Norman Mailer em 'Maidstone' (1970) (Foto: Divulgação)

O diretor e o ator se envolveram em uma grande briga durante as filmagens de 'Maidstone' (1970). Tudo começou quando Torn atingiu Mailer com uma martelada na cabeça (?). Os dois se agarraram e rolaram na grama gritando um com o outro. A briga só terminou quando o diretor - que também atuava no longa - mordeu a orelha do ator, que infeccionou posteriormente.

James Franco X Tyrese Gibson

James Franco e Tyrese Gibson em Annapolis (2006) (Foto: Divulgação)

A rixa entre Franco e Gibson no set do filme ‘Annapolis’ (2006) é bastante comentada. Tudo começou por causa do método de atuação de James no trabalho. "Respeito atores do método, mas ele nunca saiu do personagem. Sempre que nós tínhamos que entrar no ringue para as cenas de boxe, e até mesmo durante o ensaio, o cara me batia com tudo”, disse Tyrese. James pediu desculpas por suas ações, mas Gibson não perdoou tão facilmente. Na mesma entrevista, ele brincou dizendo que, se pudesse explodir a casa de alguém no estilo Michael Bay, seria a de James Franco.

Tom Hardy x Shia LaBeouf

Shia LaBeouf e Tom Hardy em ‘Os Infratores’ (2012) (Foto: Reprodução)

Os dois atores interpretavam irmãos em 'Os Infratores' (2012) e acabaram se envolvendo em uma briga que nem sabem explicar por qual motivo aconteceu. “Ele só me atacou”, disse Hardy sobre o incidente. “Ele estava bebendo. Eu estava usando um casaco de lã e, de repente, caí com um murro”.

Sylvester Stallone X Richard Gere

Sylvester Stallone e Richard Gere em 'Os Lordes de Flatbush' (1974) (Foto: Divulgação)

Essa é facilmente a briga mais engraçada da lista. Stallone relata que durante as filmagens de ‘Os Lordes de Flatbush’ (1974), ele e Gere se envolveram em uma pequena confusão por causa de mostarda e um Toyota. Em uma entrevista, Stallone se lembra de estar comendo um cachorro-quente em seu carro quando Gere "entrou com metade de um frango coberto de mostarda quase pingando fora da embalagem de alumínio". Depois de Stallone dizer "essa coisa vai escorrer por todo o carro”, Richard respondeu: "não se preocupe com isso”. Pois ele mordeu o frango e um pequeno e gorduroso fio de mostarda caiu na coxa [de Stallone]. Isso foi a gota d'água para o eterno Rocky, que acabou dando uma cotovelada na cabeça de Gere e o empurrou para fora do carro. Por fim, diz a lenda que Stallone passou a odiar mostarda depois desse dia.

Brad Pitt x Shia LaBeouf

Shia LaBeouf e Brad Pitt em 'Corações de Ferro' (2014) (Foto: Reprodução)

Para aliviar a tensão das filmagens e construir uma relação de confiança entre os atores, o diretor David Ayer encorajou o elenco de 'Corações de Ferro' (2014) a brigar. Brad Pitt e Shia LaBeouf seguiram o conselho do diretor e se envolveram em brigas regulares durante as filmagens, o que garantem que foi feito apenas em benefício do filme.

Bill Murray X Chevy Chase

Bill Murray e Chevy Chase no 'Saturday Night Live' nos anos 70 (Foto: Divulgação)

Durante as filmagens da segunda temporada de ‘Saturday Night Live’, houve uma briga entre Bill Murray e Chevy Chase. Chase tinha deixado o SNL depois de uma temporada e Murray foi indicado como seu substituto. Quando Chevy voltou a apresentar o programa, os dois tiveram uma briga. Murray chegou a chama-lo de “talento médio”, quando os dois se enfrentaram nos bastidores. Bill descreveu os acontecimentos em uma entrevista de 2012: "Foi realmente uma briga de Hollywood. Chevy é um homem grandão e eu não sou um cara pequeno também, e nós fomos separados pelo meu irmão Brian [Doyle-Murray], que bate no meu peito [de altura]. Chevy e eu somos amigos agora. Está tudo bem”.

Bill Murray x Lucy Liu

Bill Murray e Lucy Liu em 'As Panteras' (2000) (Foto: Divulgação)

Murray de novo... A confusão aconteceu durante as filmagens de 'As Panteras' (2000). Bill interrompeu uma cena ao lado das protagonistas para reclamar do desempenho de Lucy Liu. "Eu entendo por que você está aqui. E você tem talento”, disse o ator apontando para Cameron Diaz e Drew Barrymore. “Mas o que diabos você está fazendo aqui? Você não sabe atuar”, disse Murray para Liu. A confusão foi um dos motivos que levaram o ator a ser substituído por Bernie Mac em 'As Panteras: Detonando' (2003).

Sarah Jessica Parker X Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall (Foto: Getty Images)

Depois de anos trabalhando juntas na série da HBO ‘Sex and The City’, Parker e Cattrall acabaram se cansando uma da outra durante as filmagens do segundo filme baseado na série. Em vez de puxar os cabelos, elas escolheram uma abordagem no estilo Guerra Fria, em que não se falavam e faziam ameaças veladas, falando mal pelas costas uma da outra. Isso pode ser ainda mais desconfortável do que uma briga com socos e pontapés.

Bryan Cranston E John Leguizamo

Bryan Cranston e John Leguizamo em 'Conexão Escobar' (2016) (Foto: Reprodução)

Ambos os atores se envolveram em casos distintos dirante as filmagens do filme 'Conexão Escobar' (2016). Em uma cena em que deveria enfiar o rosto de outro ator em um bolo, Bryan Cranston acabou exagerando. “Veio algo de dentro de mim que não estava previsto, não constava no roteiro. Fui bastante agressivo e precisei pedir desculpas depois”, explicou o ator. Já seu colega de elenco John Leguizamo trocou golpes reais em uma cena de luta com o ator Juan Cely. “A cena pedia a tensão, mas acabamos entrando demais nos nossos personagens e trocamos alguns socos. Quando vi já estava com a mão no pescoço dele. Não foi nada legal”, disse Leguizamo.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Listas/noticia/2017/10/astros-e-estrelas-que-brigaram-durante-filmagens-de-14-producoes-de-hollywood.html