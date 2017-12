“

Uma máquina dessas é disputada a tapa no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Quem tem, tem. Quem não tem, corre atrás”, diz Márcio Santiago, vice-presidente da Ribeirão Preto e Região Convention & Visitors Bureau.

O “Trem da Mogiana”, como foi batizado, está orçado em R$ 4,8 milhões. A verba, no entanto, só deve ser disponibilizada no próximo ano, ou em 2019, porque a Prefeitura perdeu o prazo de inscrição do projeto no Siconv, o portal dos convênios do governo federal.