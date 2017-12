de o DIA



Enquanto alguns brasileiros se apertam para presentar neste Natal, Xuxa não economizou e deu um presentão para o seu amigo-oculto, o apresentador Roberto Justus, no especial Família Record, da TV Record.

A eterna rainha dos baixinhos, que participou do progama via Skype diretamente de Nova York, brindou Justus com um iPhone X, novo smartphone da Apple que, no mercado, sai por nada mais, nada menos de R$ 7,7 mil.

"Meu amigo oculto é pai, é um homem, é um vitorioso e uma pessoa muito difícil de dar presente. É o Roberto Justus.

Não adianta dar sapato e roupa que tu deve ter uma loja em casa, achei bem difícil, pesquisei, pesquisei...", disse ela.

“Que espetáculo! Esse é o modelo mais caro”, vibrou o apresentador, ao receber o "mimo".

Por sua vez, Xuxa foi sorteada por Ticiane Pinheiro e ganhou um vestido, além de um porta-retrato com a foto de Sasha.

