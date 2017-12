DO METRÓPOLES



Em um vídeo publicado no canal “PBB”, no YouTube, Kelly Key e o marido, Mico Freitas, falaram sobre o relacionamento e chegaram a uma conclusão: o empresário é ciumento. Ele admitiu a insegurança e confessou ter sugerido à esposa que não aceitasse trabalhos em novelas por ter receio de vê-la dando beijos técnicos.

Para Mico, tudo bem Kelly ser chamada de “gostosa”, mas ele gostaria de ficar só nisso. “Agora, novela não dá. Já teve dois convites que eu falei para não fazer. Eu também abdiquei de mil coisas para vir para o Brasil. Então, no relacionamento as pessoas têm de correr juntas por esse objetivo”, declarou.

Kelly rebateu o comentário do marido. “Você sonha até que estou dormindo com várias pessoas, beijando desconhecidos”, afirmou. Logo depois, a cantora falou sobre a relação da filha, Suzana, com o padrasto, que a cria há 16 anos. “Desde que ela se conhece por gente, Mico é a pessoa que está do meu lado como figura paterna dela”, disse.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/marido-de-kelly-key-admite-ciumes-e-a-proibe-de-fazer-novelas