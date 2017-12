DA QUEM



Mayra Cardi organizou um casamento surpresa para celebrar a união com Arthur Aguiar. Os dois oficializaram o romance, assumido em julho deste ano, na manhã desta sexta-feira (22). A life coach publicou um vídeo da cerimônia no Instagram e mostrou que fez uma tatuagem com o nome do amado na região da costela.



"Hoje foi o nosso casamento no cartório @arthuraguiar TE AMO sem palavras para oque vivemos! Obrigada por me fazer tão feliz não vejo a hora de chegar o nosso casamento publico e fazer tudo de novo com todos os nossos amigos e familia que amamos tanto e não estavam nesse, pois esse do cartório era só nosso", escreveu ela na publicação.



Os noivos caminharam juntos para o altar ao som de Cello Suite N°.1, de Bach. Mayra organizou os preparativos e cuidou pessoalmente dos detalhes. O casamento foi celebrado no civil e reuniu apenas familiares. Arthur chegou a cantar para a noiva na cerimônia.



Arthur usou o seu Instagram na tarde desta sexta-feira para falar sobre a emoção de ter se casado na manhã com Mayra. "Hoje passei por uma situação incrível, que eu realmente não esperava. Não desconfiei um segundo que ela estava preparando esse casamento surpresa", conta ele, que está no ar em O Outro Lado do Paraíso.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/em-cerimonia-surpresa-mayra-cardi-exibe-tatuagem-com-nome-de-arthur-aguiar.html