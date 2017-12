de o TEMPO



George Lucas, criador da saga “Star Wars”, é a celebridade mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 5,5 bilhões, segundo a “Forbes”. A publicação divulgou nessa sexta-feira (22) uma lista com as dez celebridades norte-americanas que mais embolsaram cifras neste ano.

Vale lembrar que “Os Últimos Jedi”, novo filme da série de ficção científica, faturou US$ 450 milhões nas bilheterias de todo o mundo em seu fim de semana de estreia. Mas esse sucesso não interfere no patrimônio do diretor, que vendeu a LucasFilm para a Disney em 2012 por US$ 4,1 bilhões em dinheiro e ações.



Steven Spielberg, Oprah e Michael Jordan também estão entre as celebridades mais ricas dos EUA, que detêm, juntas, cerca de US$ 18 bilhões em 2017, 7,8% a mais do que os US$ 16,7 bilhões do ano passado, segundo a “Forbes”, que, para chegar nas somas, analisou o patrimônio das estrelas e entrevistou especialistas.

As empresas de capital aberto tiveram os valores das ações em 15 de dezembro aferidos, enquanto a avaliação de famosos sem companhias privadas foi baseada no valor líquido do dinheiro ganho durante toda a carreira.

Ranking da ‘Forbes’

1º - George Lucas (diretor e produtor): R$ 18 bi

2º - Steven Spielberg (diretor): R$ 12 bi

3º - Oprah Winfrey (apresentadora): R$ 9 bi

4º - Michael Jordan (ex-jogador de basquete): R$ 4,6 bi

5º - David Copperfield (ilusionista): R$ 3 bi

6º - Diddy (rapper): R$ 2,7 bi

7º - Jay Z (rapper e produtor): R$ 2,6 bi

8º - Tiger Woods (jogador de golfe): R$ 2,5 bi

9º - Dr. Dre (rapper e produtor): R$ 2,4 bi

10º - James Patterson (autor de best-sellers): R$ 2,4 bi

