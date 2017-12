DO METRÓPOLES



MC Livinho voltou a usar as redes sociais para ostentar. O funkeiro, de 22 anos, aproveitou o stories do Instagram para mostrar sua riqueza e dar aquela “cutucadinha” na TV Globo, que cancelou a participação do cantor na final do “The Voice Brasil”, nesta quinta (21/12), depois de ele ter se envolvido em uma briga.

“Fruto do trabalho. Eles colecionam fofoca, e eu coleciono dinheiro”, escreveu na imagem, que mostra muitas notas de R$ 50.

Esta não é a primeira vez que ele usa as redes para mostrar sua riqueza. O cantor já posou até com dinheiro nas cuecas.

Reprodução/Instagram

