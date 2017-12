DO METRÓPOLES



Se você ama os felinos, o que acharia de ganhar do seu amigo secreto um gato de pelúcia de 13 quilos do Pusheen, um personagem de desenhos animados, e doações a três organizações que cuidam dos bichinhos em seu nome? Foi o que aconteceu com uma usuária do fórum de discussão Reddit, que tradicionalmente promove a brincadeira de final de ano.

Para surpresa de Viette LLC, o amigo oculto dela foi ninguém menos do que bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft.

Ela ainda ganhou outros 13 presentes, como um livro sobre negócio, uma camisa do grupo Dave Matthews Band, um mapa do game “Skyrim” e até um vale-presente no valor de US$ 150.

O empresário participa há alguns anos do amigo secreto do Reddit. “Eu ouvi que você ama gatos. Então, pensei que você poderia se divertir abraçando neste inverno o maior gato que eu consegui achar”, escreveu Bill Gates no cartão enviado à sortuda com todos os mimos.

“A melhor parte? Imaginar que em algum momento durante a semana, enquanto eu tomava meu café e escrevia um e-mail tedioso, Bill Gastes estava em algum lugar fazendo um retrato profissional com um Pusheen gigantesco e me escrevendo mensagens sobre gatos!“, postou a mulher.

Divulgação/Reddit/Viette LLC

Fonte: https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/mulher-ganha-dezenas-de-presentes-de-bill-gates-no-amigo-secreto