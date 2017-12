DA QUEM



Larissa Manoela compartilhou um momento romântico ao lado do atual namorado, o ator Léo Cidade, em um post compartilhado no Instagram Stories na sexta-feira (22).



A atriz também mostrou o delicado presente que ganhou do namorado na festa-surpresa de aniversário, um delicado conjunto de joias. Ela celebrou antecipadamente seus 17 anos porque tinha viagem programada para as férias de fim de ano.



Na sexta, ela embarcou para Nova York, nos Estados Unidos, e na sequência seguirá para Orlando, também no país norte-americano, onde tem casa.



Enquanto não retorna à televisão, Larissa tem se dedicado ao cinema. Ao lado de Ingrid Guimarães, a atriz protagoniza o filme Fala sério, mãe, que tem estreia nacional programada para 28 de dezembro.

Reprodução/Instagram Larissa Manoela mostra presente que ganhou do namorado

Fonte: http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2017/12/larissa-manoela-troca-chamegos-com-o-namorado.html