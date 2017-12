DA REVISTA MONET



Mariah Carey está pronta para dar a volta por cima. Depois de uma apresentação repleta de problemas técnicos em 31 de dezembro do ano passado, a cantora fará um novo show de réveillon na virada deste ano.

A estrela é atração confirmada no Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, programa de televisão que vai ao ar na noite da virada diretamente da Times Square.

Em 2016, a cantora virou notícia em todo o mundo após sofrer com uma série de problemas técnicos durante o show de réveillo. Falhas de som fizeram com que americana se enrolasse no playback em frente a um milhão de pessoas. "Estou tentando levar na esportiva. Vamos deixar a plateia cantar", disse Mariah em um momento da apresentação.

Após o constrangimento, a cantora foi ao Twitter para brincar com a situação. “M***** acontecem. Tenham um feliz ano novo com saúde. Estou aqui para mais manchetes em 2017", publicou Mariah na época.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/12/mariah-carey-vai-fazer-show-de-reveillon-apos-vexame-da-virada-deste-ano.html