DO O DIA



O rastro de um foguete da SpaceX no céu intrigou moradores de Los Angeles, nos Estados Unidos. Vários registros com a imagem da luz foram registrados e compartilhados nas redes sociais nesta sexta-feira.

Segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, que chegou a emitir um comunicado no Twitter explicando o fenômeno.

"A misteriosa luz no céu é resultado do lançamento de um foguete da base aérea de Vandenberg", compartilhou a página da corporação. Ainda segundo a postagem, o propósito do lançamento é a colocação de um satélite em órbita.

O fenômeno foi assunto na rede social durante a noite. No Twitter, o furor foi tão grande que uma tag relacionada a alienigenas entrou na lista das mais comentadas do país.

Após compartilhar um vídeo feito por um usuário, o perfil oficial da SpaceX confirmou que a luz se tratava do rastro de um foguete utilizado para colocar dez satélites em órbita.

Fonte: http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2017-12-23/ovni-luz-misteriosa-intriga-moradores-de-los-angeles.html