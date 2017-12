A apresentadora Fernanda Lima: festas de final de ano no exterior

SONINHA VIEIRA

QUEM ONLINE

Fernanda Lima e o marido, Rodrigo Hilbert estão de férias e decidiram passar uma temporada nos Estados Unidos com os filhos gêmeos, Francisco e João. De passagem por São Paulo, para prestigiar o lançamento de uma campanha de natal da loja de produtos de beleza The Body Shop, ela contou que a família passará as festas de final de ano em Los Angeles.

“A gente vai passar o Natal e o Ano-Novo lá. Férias longas, né?”, brincou. “Daqui a pouco a gente está de volta, mas viver lá está sendo muito legal”, concluiu.

Apresentadora do Amor e Sexo, programa da TV Globo, também contou como serão as comemorações natalinas.

“A gente leva a vida muito simples e sem nenhuma frescura. Não vamos fazer nada chique ao contrário. A gente gosta de ficar em casa com a família. Nós sempre dormimos bem cedo e no Natal não será muito diferente. Vamos estar juntos. Vai ter música, família reunida, pessoas próximas de nossa intimidade e vai ter muito amor”, disse Fernanda que também comentou que a mudança para fora do Brasil foi importante para unir a família.

"Retomar a questão familiar, no nosso dia a dia comum não nos damos conta de quão corrida está a vida e como vamos terceirizando coisas importantes na vida das crianças. O fundamental é que estamos juntos 24 horas por dia. E também os meninos estão fazendo novas amizades. Criança é muito pura, né? Muito aberto com o mundo e a maior alegria deles é estar com a gente de fato”, completou a apresentadora