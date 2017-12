Ver que horas são, checar emails, dar uma espiada no Facebook e no Instagram, ler o WhatsApp ou simplesmente desbloquear a tela só para voltar a bloqueá-la em seguida.

Você já parou para pensar quanto tempo por dia passa diante do celular? E quanto desse tempo foi realmente bem empregado?

Essa espécie de vício ganhou até um nome: o medo irracional de perder acesso ao celular tem sido chamado de "nomofobia", do inglês "no mobile phone phobia", ou fobia de não ter telefone móvel.

Não é considerado uma doença ou mesmo um transtorno psicológico, mas pode gerar incômodos tanto no ambiente de trabalho quanto nos relacionamentos pessoais.

É claro que as grandes empresas de tecnologia querem mais é que passemos mais tempo na tela - pense nas constantes notificações que você recebe dos aplicativos e na reprodução automática de vídeos no YouTube e na Netflix.

As cores brilhantes agem como recompensas para o cérebro. A sugestão é configurar o telefone em uma escala de cinzas, para eliminar esses reforços positivos. Isso, diz Harris, tem ajudado as pessoas a ficar mais tempo longe do celular.