VOGUE



Grávida de 6 meses da primeira filha, que se chamará Bella, Débora Nascimento voltou a exibir a barriguinha crescente em foto publicada no seu perfil no Instagram - e mostrou que está mais linda do que nunca!

Neste 24 de dezembro, véspera de Natal, a atriz compartilhou com os fãs e seguidores uma imagem na qual surge completamente nua exibindo a silhueta de perfil e inteirinha coberta por luzinhas de Natal.

O autor do clique poético e natalino? O próprio José Loreto, marido e pai da filha de Débora.

"Iluminação. Feliz Natal. Débora, José & Bella 2017. Photo by @joseloreto", escreveu ela na legenda. Belíssima!