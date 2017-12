QUEM ONLINE



Preta Gil foi internada com intoxicação alimentar no sábado (23). O problema de saúde fez com que a cantora cancelasse o show que faria na cidade de Belém, no Pará.

"Tive uma intoxicação alimentar. Tinha show em Belém, mas não estou bem para fazê-lo", disse ela por meio de seu Instagram.

Preta já estava na cidade onde se apresentaria quando passou mal.

Na manhã deste domingo (24), a cantora segue internada no Hospital Porto Dias, no bairro de Marco, em Belém.