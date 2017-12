O GLOBO



Um britânico teve a conta no Facebook suspensa após postar fotos de sua esposa quando ela estava em estágio terminal de câncer cervical. Elliott Lowe, de 42 anos, disse ter decidido publicar as imagens para alertar sobre os riscos de adiar um teste de esfregaço — exame preventivo — como fez Donna. As fotos foram postadas na última sexta-feira e tiveram milhares de compartilhamentos.