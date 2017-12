VOGUE BRASIL



Ano após ano, a família real britânica se reúne no dia 25 de dezembro para a cerimônia de Natal na igreja de St Mary Magdalene, na Inglaterra. E este ano o aguardado evento ganhou uma nova participante: Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, marcou presença pela primeira vez junto com a realeza. A bela usava um casaco camelo da grife Santaler (queridinha de Kate Middleton), volsa Chloé e chapéu neutro - elegantíssima!

A duquesa de Cambridge Kate Middleton também atraiu os flashes ao surgir com o príncipe William a bordo de um elegante trench coat xadrez da Miu Miu que evidenciava a barriguinha crescente da sua terceira gravidez.