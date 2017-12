QUEM



Quando MC Guimê e sua noiva, Lexa, vão ao shopping, muitas vezes é ele quem acaba gastando mais. Vaidoso e estiloso, o cantor confessa que adoro umas compras e que faz coleções de tênis e bonés.

"Em shoppings, muitas vezes, eu que acabo comparando mais. A Lexa é mais controladora com os custos. Mas nós dois gostamos de nos vestir bem", explica ele. "Coleciono muitos tênis e bonés e estou sempre comprando os lançamentos. Só de tênis devo ter uns 150 pares."

Construindo uma mansão em São Paulo para viver com a a cantora, Guimê já adianta que sua residência terá dois closets. "Tem que ter um closet para mim e outro para ela senão da treta", se diverte ele, que tem como um sonho de consumo comprar um castelo.

"Com o meu primeiro salário comprei uma casa para os meus pais. Agora tenho o sonho de ter um castelo. Grandes castelos me fascinam assim como casas grandes e clássicas", revela.

Se depender da quantidade de hits do cantor, o sonho dele não vai demorar muito para se tornar realizade. Guimê, que começou a carreira em 2009, foi um os pioneiros dessa nova geração do funk.

"Passei por muito preconceito por ser MC. Até de quem escuta funk sofrre Tive que bater de frente com isso e provar que não tem nada de errado com o funk e hoje o funk está cada vez mais popular e forte."

CASAMENTO

O astro, que vai se casar no dia 22 de maio de 2018 com Lexa, também falou durante a entrevista que tem dado alguns palpites no planejamento da cerimônia. "Participo muito e dou opinão em questões de estilo e música. Acho que uma boa festa começa pelo lance de energia. Tem que ter muita luz de led e um som bem potente. O resto deixo para a Lexa decidir. Brinco que é preciso deixar nas mãos dela para tudo ficar em paz", se diverte.