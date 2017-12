EXTRA



A Família Camargo foi dividida neste Natal. Zezé Di Camargo, que havia passado a data com Graciele pela primeira vez no ano passado, deixou a noiva e foi comemorar o nascimento de Jesus Cristo com as filhas, Wanessa e Camilla, e os pais, seu Francisco e Dona Helena, em Goiânia, como nos velhos e bons tempos da família. Só que Zilu não estava presente.

Apesar de estar na cidade, a ex-mulher do sertanejo preferiu passar a noite natalina na casa da sobrinha, Nayara Godoi. Ela mesma contou isso no storeis do Instagram. "A Wanessa e a Camilla vão passar o Natal com o pai e os avós, enquanto eu, vou pra casa da minha sobrinha, amanhã, almoço com elas", explicou Zilu.

Já Graciele festejou a data com a família em Vila Velha, no Espírito Santo.