A brasileira Anitta em cena do clipe com a australiana Iggy Azalea

DA REVISTA MONET



Os produtores do clipe da canção ‘Switch’, parceria da brasileira Anitta com a cantora Iggy Azalea, divulgaram na internet a versão integral e sem censura da obra.

O vídeo é marcado por várias cenas conjuntas entre as duas celebridades, com as cantoras dançando, trocando olhares e carinhos enquanto cantam e passando as mãos em seus corpos. Chama atenção o visual tropical do vídeo, assim como as vestimentas coloridas da gravação.

O vídeo mostrando a parceria entre as duas artistas estava desaparecido desde o último mês de maio, quando uma versão inacabada vazou e acabou rodando nas redes sociais.

Na época, especulou-se uma tensão entre as duas celebridades e que Azalea teria esnobado sua colega brasileira. Na mesma época, a artista chegou a remover de sua conta no Instagram fotos em que aparecia ao lado de Anitta - e depois alegou que a conta não era administrada por ela.

Coincidentemente, o clipe de ‘Switch’ foi compartilhado oficialmente no YouTube em seguida à imensa repercussão e ao sucesso internacional do mais recente clipe de Anitta, a para a canção ‘Vai Malandra’. A superprodução chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter no mundo.

Assista ao clipe protagonizado pela cantora brasileira com sua colega australiana:

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Musica/noticia/2017/12/iggy-azalea-divulga-versao-sem-censura-de-clipe-com-anitta.html