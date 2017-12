DO EXTRA



Com foco na carreira de cantora, Renata Frisson, mais conhecida como a Mulher Melão, foi proibida de posar sensual. Ela assinou um contrato de trabalho que a impede de postar ou fazer fotos que mostram as curvas.

A ideia é dar uma repaginada na imagem de Melão, que já fez diversos ensaios nu para revistas. E para quem não estava acreditando muito na determinação da funkeira, ela acabou tomando a decisão de deletar todas as fotos do Instagram. A partir de agora, só registros dela vestida serão postados lá.



"Até agora a ficha não caiu. Doeu muito apagar minhas fotos. Parece que estou com um vazio dentro de mim. Só que isso tudo tem um motivo: estou mais focada que nunca na minha carreira como cantora e não vou medir esforços para dar certo", disse Melão ao EXTRA.



"Foi uma condição do meu novo empresário, e em prol de realizar o meu sonho de investir mais na carreira de cantora, e eu topei. O mais engraçado são todos os meus amigos assustados, achando que eu os bloqueei (risos)... Até minha cunhada achou", explica.



A funkeira já tem 18 shows agendados só para janeiro, está fechando uma turnê na Europa, firmando novas parcerias de trabalho e lançou os hits "Mina quente", "Novinho de 23" e "Você quer".

Daniel Pinheiro/divulgação Mulher Melão: nova capa nua e homenagem às pin-ups

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/proibida-de-posar-sensual-melao-deleta-todas-as-fotos-do-instagram-doeu-22227858.html