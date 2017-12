DA QUEM



Enzo Celulari e Victória Bartelle celebraram cinco meses de namoro no dia 22 de dezembro e o filho de Claudia Raia usou as redes sociais para publicar uma foto linda com a namorada. A família passou alguns dias em Madagascar.



"Just making sure she doesn't fall", escreveu ele em inglês, que na tradução livre em português seria: "garantindo que ela não caia". Na imagem publicada neste domingo (24), os dois estão em um cenário paradisíaco em cima de uma pedra.



O casal está viajando junto e já publicou vários cliques no Instagram. Victória é filha do bilionário Alexandre Grendene Bartelle, dono de maior fabricante mundial de sandálias. Ele é atualmente o 22º brasileiro mais rico, com uma fortuna de R$ 7,2 bilhões. A jovem começou a namorar o filho de Claudia Raia com Edson Celulari há cinco meses.

