Vereadora do Rio, Verônica Costa, de 43 anos, aproveitou o clima natalino para assumiu seu novo romance. A Mãe Loira do funk está namorando o empresário e fisiculturista Geraldo Courtois, de 32 anos. Verônica postou uma foto passeando de lacha com o fortão e escreveu na legenda um trecho da música "Zen", de Anitta.

"Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen...", postou a loira na legenda da foto. O rapaz foi foi candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PMDB nas eleições de 2016, mas não conseguiu se eleger.

Avó de duas crianças, ela é mãe do funkeiro Jonathan Costa, de 24 anos, e de Jeniffer, de 20 anos. Verônica, para quem não lembra, fez carreira no funk carioca, foi casada com o dono da Furacão 2000, Rômulo Costa, e é dona de sucessos como 'Ficar sarada (Tem que ter disposição...)" e "Desce glamurosa".

Divulgação/Câmara Verônica Costa é vereadora do Rio

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/veronica-costa-assume-namoro-com-fisiculturista-11-anos-mais-jovem-22228253.html