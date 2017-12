DO METRÓPOLES



Após passar mal e ser hospitalizada antes de um show em Belém, Preta Gil parece já estar perfeitamente recuperada.



De volta a São Paulo, a cantora apareceu no Stories, do Instagram, só de calcinha e abraçada com o marido Rodrigo Godoy.



Mais cedo, a cantora explicou nas redes sociais que teve uma intoxicação alimentar e, por isso, precisou cancelar a apresentação de sábado (23) na capital paraense.

Reprodução/Instagram

