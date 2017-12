DO G1



Um tamanduá-bandeira invadiu uma casa e se escondeu dentro de uma churrasqueira na noite de segunda-feira (25), em Campo Grande. O animal adulto foi capturado pela Polícia Militar Ambiental (PMA).



De acordo com a PMA, o caso ocorreu por volta das 23h30 (de MS). Um morador do bairro Carandá Bosque estava chegando em casa, abriu o portão para entrar com o carro da família e foi surpreendido pelo tamanduá que entrou correndo no quintal.



O animal se escondeu na churrasqueira da área de lazer da residência. Os moradores pediram ajuda à polícia. Os agentes tiveram trabalho para fazer a captura.



O tamanduá, sem ferimentos, foi colocado em um caixa e levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande.

Fonte: https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/tamandua-bandeira-invade-casa-em-ms-e-se-esconde-em-churrasqueira-veja-o-video.ghtml