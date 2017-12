DO EXTRA



Morreu nesta terça-feira, no Rio, a atriz Aracy Cardoso, aos 80 anos. Ela participou de várias novelas na TV Globo e seu último trabalho foi em "Sol nascente", no início do ano. Aracy estava internada havia um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, tratando de vários problemas de saúde, entre eles, o coração e problema nos rins.

A informação foi confirmada ao EXTRA pela amiga e filha de coração da artista, a atriz Priscila Camargo.

Além do problema do coração, Aracy sofria de hidrocefalia e distúrbios do equilíbrio. O velório será nesta quinta-feira no Memorial do Carmo, no Caju, a partir das 11h. O corpo da atriz será cremado. Ela deixa duas filhas, Bia e Patrícia.

"Eu sou como uma filha de coração. É muito triste. Ela foi uma atriz muito talentosa, uma pessoa que reunia os artistas em casa, fazia questão de fazer pontes entre os amigos, ajudava todo mundo e que vai deixar muita saudade", lamentou Priscila.

Um dos trabalhos mais marcantes da Aracy foi a governanta Zazá na novela "A gata comeu", em 1985. Ela integrou o elenco de produções como "Água viva", "Selva de pedra", "Mandala", "Zazá", "Pecado capital", "Agora é que são elas", "Senhora do destino", entre outras.

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/morre-no-rio-atriz-aracy-cardoso-aos-80-anos-22229139.html