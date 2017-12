DA QUEM



Sérgio Malheiros reservou a manhã desta terça-feira (26) para curtir suas férias na piscina do Hotel Fasano, na Zona Sul do Rio. O ator, que namora a apresentadora e atriz Sophia Abrahão, chamou a atenção de seus seguidores ao postar uma foto de seu mergilho.

"Férias, sua linda. #Ferias #Verao #RioDeJaneiro", escreveu ele na legenda da imagem.



As seguidoras do rapaz não demoraram a elogiá-lo. "Respeita ele! (risos)", postou uma fã. "Uau! Que demais!", opinou outra seguidora.



Nesta segunda-feira (25), o ator foi à piscina com a namorada. "Mais um Natal ao seu lado! #Love #Her #MyLove #FelizNatal", escreveu ele na legenda da foto em que aparece beijando Sophia.

Reprodução/Instagram Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/sergio-malheiros-curte-piscina-no-rio-e-impressiona-fas-com-barriga-sarada.html