Nos últimos dias, a internet parou com a notícia de que Pabllo Vittar iria receber cerca de 5 milhões de reais da Lei Rouanet, em 2018. Nesta terça-feira, 26, a cantora, até então sem se manifestar, usou o Instagram Stories para falar sobre o assunto.



"Manas, eu queria saber que dinheiro é esse? 5 milhões de reais? Não sobrou louça não do Natal de vocês?", perguntou.

Em seguida, continuou: "As pessoas veem notícias e ao invés de ir atrás das fontes, elas ficam especulando, especulando, especulando... Jesus". "A dica que eu dou é: lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessa ceia de Natal aí, hein? Vamos pegar essa louça e levar junto com as amigas. Um beijo".



