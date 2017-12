DO METRÓPOLES



A ex-dançarina do Faustão Carla Prata foi a grupos de WhatsApp implorar para amigos que eles dessem informações sobre o paradeiro do ex-marido dela, Fabio Robert Gomes.

As informações são do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”. A artista e ex foram casados por 4 anos.

Foragido após ser acusado de não pagar pensão, Fabio tem um mandato de prisão em seu nome, após a denúncia da bailarina.

O documento foi expedido pela segunda vara de família do Fórum da Barra da Tijuca. O ex de Carla deve pouco mais de R$ 50 mil de pensão ao filho, Kauê, de 12 anos.

