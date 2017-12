DA REVISTA MONET



O governo do Reino Unido pediu formalmente para que o Príncipe Harry não convide o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para seu casamento com a atriz Meghan Markle. A informação foi revelada por fontes próximas à realeza ao jornal inglês The Sun.

De acordo com a publicação, o temor dos políticos britânicos é que a proximidade entre a família real e Obama resulte em ciúmes e retaliação por parte do atual presidente americano, Donald Trump. Segundo a fonte, teme-se que Trump fique incomodado com um encontro entre Obama e a Rainha antes dele ser recebido oficialmente pela monarca.



O casamento entre Harry e Markle está marcado para o dia 19 de maio de 2018. O Príncipe ficou próximo de Obama durante a mais recente edição dos Invictus Games, torneio de esportes com atletas paralímpicos organizado pelo neto da Rainha a cada dois anos.

No evento realizado em setembro em Toronto, no Canadá, o ex-presidente foi convidado de honra de Harry. Os dois estiveram juntos em alguns jogos e demonstraram bastante intimidade em frente às câmeras.



“O Trump pode reagir de forma hostil caso os Obamas sejam convidados para o casamento real antes dele ter a oportunidade de conhecer a Rainha”, afirmou a fonte do diário britânico. “Mas o Harry já deixou claro que quer a presença dos Obamas no casamento e o clima é de tensão”, disse o contato.

O jornal lembra que, por não se tratar de um evento de estado, os desejos do governo britânicos tem peso menor na organização do casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/12/governo-britanico-pede-para-principe-harry-nao-convidar-obama-para-seu-casamento-diz-jornal.html