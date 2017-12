DA QUEM



Cleo Pires está reunida com a família para curtir o final do ano e contou aos internautas uma situação engraçada, que aconteceu nesta terça-feira (26).

A atriz estava de biquíni, tomando sol à beira da piscina, quando seu irmão, Bento Morais, jogou um balde cheinho de água em sua cabeça.



"Esse rostinho perfeito e sapeca pela metade é do Bento que armou com Joaquim uma surpresinha marota num delicioso dia de sol na #coloniadeferiaspiresdemorais", escreveu ela ao publicar uma foto no Instagram explicando a brincadeira. O menino de 13 anos é filho de Gloria Pires e Orlando Morais.



No Insta Stories, Cleo publicou a série de fotos que mostram o ocorrido. "Estava eu tranquilamente curtindo um dia de sol. Eu e Lanai e Bento já pro crime. Eu sereiando, só na inocência", escreveu ela.

Reprodução/Instagram Cleo Pires

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/cleo-pires-ganha-surpresa-de-irmao-ao-posar-sexy-beira-da-piscina.html