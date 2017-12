DO METRÓPOLES



Ingrid Guimarães abriu o coração ao participar do “Mais Você” desta terça-feira (26/12). A atriz revelou sofrer só de pensar na filha perdendo a virgindade, como ocorre no filme “Fala Sério, Mãe!”, no qual ela contracena com Larissa Manoela.

Para promover o longa, Ingrid contou sobre a trama e foi questionada por Ana Maria Braga se a humorista imagina passar pela mesma situação de sua personagem. “Me dá até falta de ar”, começou ela. “Eu liguei pra minha irmã e perguntei como é… Todas as mães falaram que é assim, a gente finge que é normal, mas por dentro queremos morrer”.

Ingrid Guimarães tem uma filha, Clara, de 8 anos. Confessou pretender ficar sabendo da perda da virgindade da menina.

“Fico pensando na minha filha e tomara que ela me conte. Já fico sofrendo por uma coisa surreal”, disse. No entanto, a apresentadora reforçou: normalmente as mulheres acabam contando coisas assim primeiro para os pais. “A mulher, normalmente, tem uma conexão maior com o pai”, concluiu Ana Maria.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/ingrid-guimaraes-teme-primeira-vez-da-filha-me-da-falta-de-ar