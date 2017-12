DA REVISTA MONET



A cantora Rihanna está arrasada com o assassinato de seu primo de 21 anos com quem passou o Natal em Barbados, país de origem da artista. A celebridade de 29 anos utilizou sua conta no Instagram para expressar sua tristeza e seu descontentamento com a morte de Tavon Kaiseen Alleyne.

O rapaz de apenas 21 anos foi baleado várias vezes na noite de ontem e não resistiu enquanto era levado para um hospital.



“Descanse em paz, primo…”, escreveu Rihanna na legenda de um álbum com várias fotos recentes, algumas tiradas no Natal, em que ela aparece abraçada ao primo.

“Eu não acredito que ontem à noite eu apertei você com os meus braços! Nunca pensei que seria a última vez que sentiria o calor do seu corpo!!! Vou sempre te amar, cara!”, finalizou a artista, junto com emojis chorando, corações, mãos rezando e a hashtag “#FimDaViolênciaComArmas”.



O jornal britânico Daily Mail conta que o assassino do prima de Rihanna não foi identificado.

O criminoso teria atirado várias vezes contra Alleyne e fugido da cena do crime. Posteriormente, na seção Stories do Instagram, Rihanna compartilhou uma tela preta com a mensagem “Descanse priminho”. No espaço de comentários do álbum de fotos de Rihanna, vários fãs e seguidores ofereceram apoio e solidariedade à artista.

