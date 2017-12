DO METRÓPOLES



O perfil do cabeleireiro Matheus Souza no Instagram foi palco de uma discussão entre Biel e Kevinho, nessa terça-feira (26/12). O ex-astro teen abandonou a carreira artística no Brasil após ser acusado de assédio a uma repórter, como alfinetou o funkeiro, quem está namorando a youtuber Flavia Pavanelli, ex de Biel.



Kevinho não ficou calado e respondeu o ex-cantor. “@Biel, você não cansa de fazer merda para se afundar sozinho? Vou te mostrar como deve se tratar uma mulher e como se faz um hit! Rsrsrs #Difunto”.



A confusão começou depois que Matheus publicou uma foto ao lado de Kevinho e Flavia. “Hoje foi dia de atender esse casalzão e grandes amigos! Felicidades”, escreveu na legenda. Biel, então, elogiou o cabeleireiro, em inglês: “@matheussouza, você é o melhor empreendedor da história, meu amigo”.



O comentário não foi bem visto pelos internautas, que acharam estranho Biel comentar em uma foto da ex-namorada ao lado do atual parceiro. Ele respondeu, em inglês: “Alguém pode me dizer por que isso é tão engraçado?”.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/kevinho-assume-namoro-com-ex-de-biel-e-os-dois-batem-boca-em-post