Andressa Ferreira continua celebrando seus quatro anos de namoro com o ator Thammy Miranda e o casal tem curtido as belas paisagens de Maragogi, em Alagoas, onde os dois estão gravando cenas do reality show "Os Mirandas". A modelo compartilhou uma foto do casal nesta quarta-feira, 27, em que os dois aparecem curtindo um visual deslumbrante.



"Em breve o reality show 'Os Mirandas'", escreveu ela ao lado do amado que usa uma sunga estilosa.



O primeiro episódio do reality, que terá o formato parecido com o já consagrado "Keeping Up With The Kardashians", foi gravado na reunião de família no Natal. As gravações incluem cenas feitas em Recife, onde mora parte da família, e em Mônaco.



A estreia está prevista para abril de 2018, na faixa nobre do canal pago, e terá 15 episódios que já estão roteirizados, mas que podem sofrer alterações.

