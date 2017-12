DA QUEM



Bruna Lombardi compartilhou um clique em seu Instagram em que aparece renovando o bronze de biquíni. A atriz chamou a atenção de seus seguidores mais uma vez por mostrar a sua boa forma aos 65 anos.



"Encontre um lugarzinho seu! Pode ser no parque, na rede, numa árvore, numa praia, no interior... Não importa onde, o importante é ter esse refúgio que te faz bem", escreveu ela na legenda recebendo elogios como "linda mulher genuinamente brasileira" e "Musa dourada".



Em entrevista ao Fantástico, a atriz contou que mantém as curvas em dia com uma alimentação saudável. "Só como coisas naturais, alimentos orgânicos. Eu não como carne e como pouco peixe, só quando saio", disse.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/aos-65-anos-bruna-lombardi-exibe-bronze-e-ganha-elogios-musa-dourada.html