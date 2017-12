DO O DIA



Gracyanne Barbosa é mesmo a rainha da "belfie", a selfie de bumbum.

A mulher do cantor Belo postou no Instagram, nesta quarta-feira (27), uma foto em que aparece se alongando na academia e surpreendeu os internautas pela posição ousada e pelo tamanho do bumbum.

"Belo está passando bem, hein", disse um admirador. "Muito maravilhosa. Inspiração", disse uma fã. "Assim você mata o papai", escreveu outro internauta.

