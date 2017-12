DA QUEM



Isis Valverde terminou o namoro com Andre Resende, segundo o colunista Leo Dias falou no programa Fofocalizando.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz para QUEM. Apesar de manter as fotos em casal, a atriz deixou de seguir o ator no Instagram, que ainda a segue.



Recentemente, Isis tem compartilhado posts com mensagens enigmáticas.

"Ela aprendeu que para morrer de amor é necessário estar com alguém que não mate quem ela é", dizia um post da atriz, que está de folga das telinhas desde o fim de A Força do Querer.



Os dois, que namoraram por quase dois anos, fizeram uma viagem em novembro para Aruba.

Fonte: revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/isis-valverde-teria-termina-namoro-com-andre-resende.html