O ator Ryan Phillippe surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram uma foto na qual aparece sem camisa, com o corpo sarado, em meio à neve do inverno norte-americano. Hoje aos 43 anos, o astro aparece na imagem com o rosto de lado, com uma toca e sorridente enquanto observa a neve caindo.



Pela imagem, o artista deu a entender que passou um Natal tranquilo após um ano tumultuado. Em julho ele assustou seus fãs e seguidores ao revelar que havia quebrado a perna, apesar de nunca ter revelado o contexto no qual ocorreu o acidente. Desde então ele compartilhou várias imagens de seu processo de recuperação - com algumas imagens inclusive mostrando o ator malhando mesmo com a perna quebrada.



Outra polêmica na qual Phillippe esteve envolvido foi a acusação de sua ex-namorada, a modelo Elsie Hewitt, de que ele a teria agredido. Em setembro a modelo de 21 anos entrou com um processo ainda em andamento no qual pede US$ 1 milhão de indenização ao ex. O ator negou as agressões e afirmou que sua ex forjou os hematomas em seu corpo.



Enquanto Phillippe parece ter passado o Natal solitário em meio à neve, sua ex-esposa, a atriz Reese Whiterspoon, compartilhou fotos de sua casa, na qual aparece próxima à filha de 18 anos dos dois, ambas sentadas em um sofá, próximas a uma árvore de Natal e à vários presentes.

Instagram O ator Ryan Phillipe em montagem feita por ele, malhando apenas alguns meses após quebrar uma das pernas

