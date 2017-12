DA VEJA



Sandra Annenberg revelou durante a edição do Jornal Hoje desta terça-feira (26) que completará 50 anos em 2018.

Após a exibição de uma reportagem sobre uma pesquisa que mostra que as pessoas mais velhas estão perdendo a vergonha de contar a idade, a apresentadora afirmou: “No ano que vem, chego aos 50 anos com muito orgulho e estou me cuidando para chegar aos 90 com saúde”.



A revelação de Sandra surpreendeu os espectadores. “Ela está melhor do que eu”, brincou um usuário do Twitter. “Meta de vida: chegar aos 50 anos com o rosto de 30 igual à Sandra Annenberg”, afirmou outra.



A novidade sobre Sandra ainda aumentou a curiosidade sobre a idade de outra jornalista da TV Globo: “Só falta a Glória Maria”, provocou um internauta.

Como assim a sandra annenberg vai fazer 50 anos já ela tá melhor que eu com 25 — el musico mascarado (@thiagoa_tag) 26 de dezembro de 2017

meta de vida chegar ao 50 anos com o rosto de 30 igual a @sandraannenberg — elisa (@elisa_crf) 26 de dezembro de 2017

a Sandra Annenberg vai fazer 50 no ano que vem qual foi minha reação? pic.twitter.com/V0gdrVCabU — wagner (@wagner_fons) 26 de dezembro de 2017





Fonte: https://veja.abril.com.br/entretenimento/sandra-annenberg-revela-idade-ao-vivo-e-publico-nao-acredita/