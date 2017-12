de o TEMPO



Você sabia que cada ano tem uma cor? Pois bem. A Pantone, empresa norte-americana conhecida por catalogar e criar cores do mercado, acaba de anunciar aquela que vai imperar em 2018: ultravioleta, um roxo bem escuro. “Um tom dramático, provocativo e pensativo de roxo, o ultravioleta fala sobre originalidade, ingenuidade e pensamentos visionários que nos levam para o futuro”, explica o site da empresa.



Na verdade, a tonalidade sempre esteve no rol de preferências de artistas revolucionários, como Prince, David Bowie e Jimi Hendrix. “Ela representa a experimentação e a não conformidade, fazendo com que indivíduos deixem sua marca única no mundo e puxem as fronteiras para pontos de criatividade”, diz a Pantone. Misticismo e espiritualidade também fazem parte do imaginário do ultravioleta, além de um estado de atenção plena. “Oferece um lugar para aqueles que procuram refúgio do mundo superestimulado de hoje”, afirma.



Simbologia. Quem também acredita no poder dessa cor é a astróloga Isabella Mezzadri. “É um tom associado à transmutação de energia, liberando e transformando tudo que é denso em amor, dentro e fora de nós”, pondera.



Ainda de acordo com ela, o ultravioleta tem uma relação direta com o processo de conexão do novo ano. “Dois mil e dezoito será um ano no qual não conseguiremos mais fugir e nos autossabotar com relação ao que realmente viemos fazer neste mundo. E a cor violeta, ainda que inconscientemente, vai ajudar muito nesse processo de cura e de busca pela essência”, diz Isabella.



Mas a escolha da cor do ano não é uma empreitada relacionada à futurologia. O processo é feito de forma bastante profissional, a partir de uma observação detalhada e de pesquisas sobre cores que despontam com mais frequência em diversas áreas, como moda, decoração e beleza.



No ano passado, por exemplo, o eleito foi o “greenery”, um tom de verde claro que propôs uma discussão sobre as questões ambientais, algo que, de fato, permeou 2017, um ano pautado por diversos debates sobre sustentabilidade no mundo da moda e da beleza. Em 2016, o eleito foi o “rose quartz”, que, na verdade, até hoje é um tom queridinho pelos fashionistas.



Otimismo. Os profissionais da moda estão otimistas com o ultravioleta. “A rainha Elizabeth usa muito essa cor, que era reconhecida por sua nobreza. O tom pode ser usado em diversas ocasiões, seja para arrasar numa festa ou, no caso das celebridades, no red carpet”, defende a consultora de imagem e estilo Juliana Marangoni.



Aliás, o tom já deu as caras no tapete vermelho em anos anteriores, a partir da escolha de famosas como Bruna Marquezine, Reese Witherspoon e Julianne Moore.



Para incluí-lo no armário do dia a dia, além das festividades e ocasiões especiais, a consultora sugere começar por alguns acessórios e peças mais pontuais, como sapatos, bolsas e lenços. Além disso, a cor também pode ser combinada a tons neutros, como azul marinho, bege, preto, branco e vinho. Não só. “Pode render combinações monocromáticas, com o uso de várias tonalidades do roxo – dos mais claros aos mais escuros –, gerando, assim, uma silhueta mais alongada e longilínea”, ensina Juliana. Para quem deseja ousar na produção, a tonalidade pode também ser combinada com amarelo. “Essas cores apresentam maior contraste entre si e são complementares”, sugere ela.



Beleza. Além do closet, a tonalidade também é aposta na beleza. Celebridades como Selena Gomez, Lily Collins e Demi Lovato já exibiram essa tendência nos olhos e na boca em várias ocasiões. “É uma tonalidade bem versátil. Principalmente quando colocada no batom, pode – e deve – ser usada tanto no dia quanto à noite. Já na sombra, o violeta vai melhor no look noite e em festas”, sugere a maquiadora Letícia Motta, do salão The Jazz.



O beauty artist Marcos Costa é outro a endossar a tonalidade. “É uma cor-curinga, que combina tanto com peles claras quanto negras”. Mas ele faz uma ressalva: “De toda forma, maquiagem é algo que precisa seguir o estado de espírito, a personalidade e os traços”.

