O sonho de ser ator fez Gabriel Fuentes abdicar da rotina de um jovem de sua idade. Mineiro de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, o moço de ascendência indígena sempre quis ser artista. Ele entra em 2018 com o pé direito ao ser escalado para a nova temporada de “Malhação”. Mas até tornar o sonho realidade, ele ralou um bocado.



Com 17 anos, Gabriel desembarcou no Rio de Janeiro com uma mala e R$ 2 mil na carteira. “Não tinha noção da realidade da cidade. O dinheiro não daria para nada”, recorda ele, que teve o auxílio de uma tia em Inhaúma, no subúrbio da cidade: “Andei muito de trem para cima e para baixo”.



Ao fim deste primeiro ano, o rapaz voltou à cidade natal. “Quase entrei em depressão. Tudo o que queria estava no Rio, mas eu não tinha como me sustentar mais”, justifica.

Focado, começou um curso no Senai, virou jovem aprendiz no programa de uma empresa e paralelamente era vendedor em loja e fazia sanduiche natural. “Fazia os sanduíches de madrugada e vendia no dia seguinte”, relembra ele. Com tanto empenho, juntou, em seis meses, R$ 9 mil e voltou ao Rio. “Me matriculei na escola do Wolf Maya e fiz vários cursos. Deixei de sair, viajar, estava focado mesmo”, diz.



Dali fez a preregrinação normal para muitos atores, fotos como modelo, testes e mais testes até ser chamado para uma entrevista na Globo. “Os testes para ‘Malhação’ começaram em agosto e só tive a resposta definitiva há uma semana”, supreende-se ele, que viverá Érico, um rapaz extrovertido com alguns conflitos familiares: “Posso dizer que vou emprestar minha vivência a ele. Amadureci muito nesse período de perrengues”.



Hoje, Gabriel mora sozinho no Centro do Rio e faz parte da equipe de teatro de Sergio Pena. “Eu não conhecia ninguém, não tive padrinho”, avisa. A mãe foi quem incentivou o filho a seguir seu caminho: “Ela me criou sozinho. Meu pai me abandonou ainda criança. Nunca fez contato. Agora vai se surpreender quando ligar a TV e me vir”.

