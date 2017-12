DA QUEM



Demi Lovato tirou o fôlego dos internautas nesta quarta-feira (27). A cantora de 25 anos publicou uma foto no Instagram usando um maiô preto e branco, listrado e com estampas de cereja. O decotão da peça mostrou parte dos seios da diva.



"Eu estou apaixonada por esse maiô", disse ela na legenda da foto. Os seguidores de Demi a encheram de elogios. "Multiplica, senhor", pediu um fã. "Acho que vou ter um ataque do coração", escreveu outro citando uma das músicas da cantora. "Maravilhosa", comentou uma seguidora. "Que mulher", falou uma internauta.



Fonte: http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2017/12/demi-lovato-faz-foto-sensual-com-maio-super-decotado.html