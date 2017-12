DA QUEM



Na manhã de quarta-feira (27), o Príncipe Harry concedeu uma entrevista em que deu mais detalhes sobre como foi o primeiro Natal da sua noiva, Meghan Markle, junto da família real. Em meio a elogios à amada, Harry falou que eles tiveram um momento "fantástico" e que "talvez seja a família que ela nunca teve".



Assim como o noivo, Meghan vem de uma família com pais separados e desde os seis anos dividiu o seu tempo entre o seu pai Thomas Markle, que atualmente mora no México, e a sua mãe Doria Ragland, em Los Angeles. O comentário do Príncipe, no entanto, foi quase imediatamente rebatido por Samantha Grant, meia-irmã da atriz, que afirmou que Meghan teve uma família enquanto crescia.



"Na verdade, ela sempre teve uma grande família que sempre esteve com ela e para ela. Nossa família sempre foi muito normal e quando o meu pai e Doria se divorciaram, todos nós trabalhamos para que ela tivesse duas casas", explicou Samantha, de 52 anos, em entrevista ao Daily Express.



"A família da Meg - a nossa família - é feita por irmãs, irmãos, tias, tios, primos e a cola da nossa família, nosso incrível pai. Ela sempre teve essa família. Casar apenas a torna maior", continuou.



Essa não é a primeira vez que Samantha dispara contra a irmã e o Príncipe Harry. Logo após terem confirmado o namoro, a mãe de três deu uma entrevista ao The Sun na qual classificava Meghan como "uma alpinista social".



Por mais que tenham crescido juntas, Samantha e Meghan acabaram se distanciando e, de acordo com a ex-modelo, a situação piorou após ter sido diagnosticada com esclerose múltipla em 2008, condição que a faz se locomover em uma cadeira de rodas ultimamente. "Eu não senti um afastamento dela até a cadeira de rodas", comentou Samantha.



Ela ainda acusou a irmã de não ter dado apoio emocional e financeiro para a famíia quando se tornou famosa. "A família real ficaria chocada se soubesse o que ela fez com a própria família. Isso destruiria o relacionamento dela com Harry".

