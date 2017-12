DA QUEM



Solange Frazão está celebrando nesta quinta-feira (28) seu aniversário de 55 anos. A musa fitness divulgou um ensaio de lingerie na data especial e falou com QUEM sobre a nova idade.

"Realizar esse ensaio na véspera dos 55 anos foi incrível. A idade nunca foi um problema para mim e jamais será! Idade é um número e maturidade é uma escolha", afirmou Solange.



Mãe de Thabata, Bruna e Lucca, Solange se tornou neste ano avó. Thiago, filho de Thabata e Thiago Mattar, nasceu no dia 17 de fevereiro.

"Me sinto plena, linda, madura, independente, segura, mais sábia, mais provocante, mais filha, mais mãe, mais avó...Me sinto mais mulher do que nunca. Hoje, posso dizer que vivo um dos melhores momentos de uma mulher. Realizada e feliz."



Para manter o corpaço, a musa fitness conta que teve que redobrar os cuidados após os 50.

"Confesso que os cuidados estão redobrados com relação à pele e ao corpo. Mas estou atenta e, com certeza, o histórico de uma vida de atitudes saudáveis são pontos a meu favor. Mas quero me manter natural enquanto for possível. Lutarei contra o tempo de forma leve e saudável. Acho lindo a mulher ter algumas marquinhas do tempo que mostram nossas vivências e experiências."

